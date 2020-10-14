Beşiktaş 3,5 milyon euroluk maaşa takıldı

Yaz aylarında Vincent Aboubakar ile birlikte bir forveti daha İstanbul'a indirmek için görüşmeler yapan Beşiktaş'ın, Anthony Modeste ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamadığı kaydedildi.



Bild Gazetesi'nin haberine göre, Köln'ün gözden çıkardığı 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takım ile ciddi görüşmeler yaptı. Köln'den yıllık 3,5 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun, maaş konusunda Beşiktaş ile anlaşamadığı kaydedildi.



"BEN HİÇBİR ZAMAN AYRILMAK İSTEMEDİM"



Bunun üzerine takımda kalan Modeste, "Henüz Köln'deki işim bitmedi. Sakatlanınca kendini gösteremiyorsun. Köln'ün ligde kalmasına yardım etmek istiyorum. Transfer teklifleri benim iyi olduğumu gösteriyor ancak ben hiçbir zaman ayrılmak istemedim. Dizim düzeldi, oynamak istiyorum" dedi.



Modeste, Çin'den geri döndüğü Köln'de 37 maçta 10 gol attı.



