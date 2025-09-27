27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
1-245'
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-049'
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
1-142'
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
0-012'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
2-2DA
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
1-151'
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-153'
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
1-045'
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-053'
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-182'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-278'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-283'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-082'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Bengisu Avcı, otizmli bireyler için kulaç attı

Ocean's 7 etaplarını tamamlayan ilk Türk kadın yüzücü Bengisu Avcı, Aydın'da Kuşadası Otizm Derneği tarafından düzenlenen 'Kuşadası Açık Su Yüzme Yarışması' etkinliğine katıldı.

calendar 27 Eylül 2025 17:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bengisu Avcı, otizmli bireyler için kulaç attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediyenin verdiği destekle Kuşadası Otizm Derneği tarafından 'Kuşadası Açık Su Yüzme Yarışması' düzenlendi.

Etkinliğe Ocean's 7 etaplarını bitiren ilk Türk kadın yüzücü Bengisu Avcı da katıldı. Kulaçlarını otizmli çocuklara dikkat çekmek için atan Avcı "Yeni hedefim mart ayında Finlandiya'da düzenlenecek olan Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmak olacak" dedi.

Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediye Spor ve Kuşadası Otizm Derneği tarafından bu yıl 5'inci kez düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışı'na ev sahipliği yaptı. Otizmli çocuklara dikkat çekmek ve eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Ocean's 7 etaplarını bitiren ilk Türk kadın yüzücü olan Bengisu Avcı da katıldı. Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk yüzücü Tuna Tunca'nın da yer aldığı etkinlikte, Milli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, diğer yüzücülerle birlikte kulaçlarını otizmli çocuklar için attı. Avcı, 137 numaralı sırt numarasıyla suya girip, 3 bin metre kategorisinde yarıştı. Türkiye genelinden amatör ve profesyonel olmak üzere yaklaşık 135 yüzücünün katıldığı yarış, madalya töreni ile sona erdi.

'ARAMIZDA BİR FARK YOK'


Kuşadası'nda bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten Milli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "Ocean's 7 etaplarını tamamladığım için gurur duyuyorum. İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yaptığımız bir geçişti. Yeni hedefim kendi sporcularımı yetiştirmek ve mart ayında Finlandiya'da düzenlenecek olan Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmak olacak. Şu an Çanakkale'de antrenmanlarıma yoğun bir şekilde devam ediyorum. Sürekli buz küvetine girip, soğuk suda çalışıyorum. Kuşadası'nda otizmli sporcularla kulaç atmak çok keyifli. Aramızda bir fark olmadığını, onların da spor yaparken bizim kadar başarılı olduğunu görmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Samsunspor 7 4 2 1 10 7 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 7 3 1 3 9 12 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.