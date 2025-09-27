Bengisu Avcı, otizmli bireyler için kulaç attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediyenin verdiği destekle Kuşadası Otizm Derneği tarafından 'Kuşadası Açık Su Yüzme Yarışması' düzenlendi.Etkinliğe Ocean's 7 etaplarını bitiren ilk Türk kadın yüzücü Bengisu Avcı da katıldı. Kulaçlarını otizmli çocuklara dikkat çekmek için atan Avcı "Yeni hedefim mart ayında Finlandiya'da düzenlenecek olan Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmak olacak" dedi.Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediye Spor ve Kuşadası Otizm Derneği tarafından bu yıl 5'inci kez düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışı'na ev sahipliği yaptı. Otizmli çocuklara dikkat çekmek ve eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Ocean's 7 etaplarını bitiren ilk Türk kadın yüzücü olan Bengisu Avcı da katıldı. Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk yüzücü Tuna Tunca'nın da yer aldığı etkinlikte, Milli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, diğer yüzücülerle birlikte kulaçlarını otizmli çocuklar için attı. Avcı, 137 numaralı sırt numarasıyla suya girip, 3 bin metre kategorisinde yarıştı. Türkiye genelinden amatör ve profesyonel olmak üzere yaklaşık 135 yüzücünün katıldığı yarış, madalya töreni ile sona erdi.'ARAMIZDA BİR FARK YOK'Kuşadası'nda bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten Milli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "Ocean's 7 etaplarını tamamladığım için gurur duyuyorum. İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yaptığımız bir geçişti. Yeni hedefim kendi sporcularımı yetiştirmek ve mart ayında Finlandiya'da düzenlenecek olan Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmak olacak. Şu an Çanakkale'de antrenmanlarıma yoğun bir şekilde devam ediyorum. Sürekli buz küvetine girip, soğuk suda çalışıyorum. Kuşadası'nda otizmli sporcularla kulaç atmak çok keyifli. Aramızda bir fark olmadığını, onların da spor yaparken bizim kadar başarılı olduğunu görmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.