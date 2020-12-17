Bellona Kayseri Basketbol'da ayrılık!

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
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Bellona Kayseri Basketbol'da ayrılık!
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17 Aralık 2020 15:23
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos ile yollarını ayırdı.

Kayseri ekibi, sezon başında anlaştığı 31 yaşındaki oyun kurucu ile sağlık sorunları nedeniyle karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. 

Bellona Kayseri Basketbol formasıyla 7 maça çıkan Gemelos, 47 sayı kaydetmişti.

Oyuncunun tedavisine ABD'de devam edeceği öğrenildi.



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