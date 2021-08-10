BB Erzurumspor, Hasan Batuhan Artarslan'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hasan Batuhan Artarslan'ı kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; bberzurumspor.com
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BB Erzurumspor, Hasan Batuhan Artarslan'ı transfer etti
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10 Ağustos 2021 15:52
Batuhan Artarslan
Batuhan Artarslan
Trabzonspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 27 yaşındaki ön libero oyuncusu Hasan Batuhan Artarslan'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hasan Batuhan Artarslan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'a hoş geldin Hasan Batuhan Artarslan." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Hasan Batuhan Artarslan, geçen sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor'da forma giymişti.


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