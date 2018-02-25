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Bayern Münih ''Yeni'' Ribery'i Fransa'da buldu

Bordeaux'un Brezilyalı yeni yıldızı Malcom için transfer yarışına Bayern Münih de dahil oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih ''Yeni'' Ribery'i Fransa'da buldu
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25 Şubat 2018 16:14
Bu sezon Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da gösterdiği performansla dikkatleti üzerine çeken Malcom için transfer yarışına bir dev daha dahil oldu.

Bu sezon Bordeaux'da 8 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom için Bayern Münih de devreye girdi.

Arsenal ve Tottenham'ın da gündeminde yer alan Malcom'u Bayern Münih'in Robben ve Ribery yerine düşündüğü belirtildi.

Devre arası transfer döneminde Bordeaux, Malcom için ciddi teklifler almış ancak ligde düşme mücadelesi verdiği için Brezilyalı oyuncuyu satmama kararı almıştı.

2016 yılında Bordeaux'un Corintians'tan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Malcom için Fransız temsilcisi yaklaşık 45 milyon euro bonservis bedeli belirledi.



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