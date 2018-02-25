Bayern Münih ''Yeni'' Ribery'i Fransa'da buldu

Bu sezon Ligue 1 ekiplerinden'da gösterdiği performansla dikkatleti üzerine çekeniçin transfer yarışına bir dev daha dahil oldu.Bu sezon Bordeaux'da 8 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom içinde devreye girdi.Arsenal ve Tottenham'ın da gündeminde yer alan Malcom'u Bayern Münih'in Robben ve Ribery yerine düşündüğü belirtildi.Devre arası transfer döneminde Bordeaux, Malcom için ciddi teklifler almış ancak ligde düşme mücadelesi verdiği için Brezilyalı oyuncuyu satmama kararı almıştı.2016 yılında Bordeaux'un Corintians'tan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Malcom için Fransız temsilcisi yaklaşıkbonservis bedeli belirledi.