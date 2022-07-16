Bayern Münih'ten Ronaldo için açıklama

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, takımla adı geçen Cristiano Ronaldo'yu transfer etmeyeceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'ten Ronaldo için açıklama
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16 Temmuz 2022 18:41
Bayern Münih Sportif Diretkörü Hasan Salihamidzix, transferde adı geçen Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Salihamidzic, "Cristiano Ronaldo'ya, kariyerine ve yaptıklarına çok büyük saygı duyuyorum ama onu transfer etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldızın adı Paris Saint-Germain ve Chelsea ile de anılıyor.

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