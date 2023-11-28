Bayern Münih'ten iki yıldız isme yeni sözleşme

Bayern Münih'te sözleşmesi yıl sonunda sona erecek Manuel Neuer yeni sözleşmeye imzayı attı.



12 yıldır Bayern Münih'te bulunan 37 yaşındaki Manuel Neuer, kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 2025 yılına kadar daha takımda kalacak.



Ayrıca yedek kaleci statüsünde bulunan ve sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Sven Ulreich'ın da sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.





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