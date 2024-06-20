Bayern Münih'ten 100 milyonluk dev harekat

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran ve yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Bayern Münih transfer çalışmalarına hız verdi.



HEDEF 100 MİLYONLUK YILDIZ



Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih, geçtiğimiz sezon RB Leipzig'de forma giyen ancak Paris Saint-Germain'in oyuncusu olan Xavi Simons için harekete geçti.



Haberin detaylarında Alman devinin, 21 yaşındaki Hollandalı 10 numarayı oldukça istediği ve kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf ettiği söylendi.



Ayrıca Paris Saint-Germain'in, Bayern Münih'ten yaklaşık olarak 100 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de iddia edildi.



43 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon RB Leipzig formasıyla 43 resmi maça çıkan Xavi Simons bu karşılaşmalarda 10 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.





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