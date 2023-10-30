Bayern Münih'te 5 futbolcu idmana çıkmadı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih'te flaş bir gelişme yaşandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 5 futbolcu çeşitli sebeplerden dolayı yapılan son idmanda yer almadı.



5 FUTBOLCU YER ALMADI



Hastalanan Jamal Musiala ve Noussair Mazraoui ile birlikte ayak bileğinde sorun yaşayan Kingsley Coman'ın idmanda yer almadığı belirtildi. Ayrıca, Leroy Sane ve Sven Ulreich'in de dinlendirildiği açıklandı.



3 İSİM GERİ DÖNDÜ



Öte yandan tedavileri tamamlanan Serge Gnabry, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro'nun takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.



Galatasaray, İstanbul'da karşı karşıya geldiği Alman devine 3-1 mağlup olmuştu. Sarı kırmızılı takım, 8 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih ile Almanya'da karşılaşacak.



