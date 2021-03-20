Bayern Münih Lewa ile traktör gibi ezdi, geçti!

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, 80 dakika 10 kişi oynadığı maçta Stuttgart'ı 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih Lewa ile traktör gibi ezdi, geçti!
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20 Mart 2021 19:23
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih evinde Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih eksik kalmasına rağmen 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Ev sahibi ekipte sol bek Alphonso Davies, maçın henüz 12. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bavyera ekibi sanki bu kırmızı kartı bekliyormuşçasına vitesi arttırdı ve 18, 23 ve 39'da Lewandowski, 22'de ise Gnabry'nin golleriyle devreye 4-0 öne gitti. 2. yarıda da rölantide oynayan Bayern Münih, rahat bir galibiyet aldı.

Bu skorun ardından üst üste 4. zaferine ulaşan Bayern Münih puanını 61 yaptı ve 2. sıradaki RB Leipzig ile puan farkını korudu. 5 maç sonra yenilen Stuttgart ise 36 puanda kaldı ve Avrupa bileti yarışında geriye düştü.

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih deplasmanda RB Leipzig ile dev maça çıkacakken, Stuttgart ise evinde Werder Bremen'i konuk edecek.



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