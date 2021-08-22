Bayern Münih - Köln maçı canlı olarak Tuttur'da

Almanya 1. Ligi Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih ile Köln karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bayern Münih - Köln maçı canlı olarak Tuttur'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2021 10:52
Bayern Münih ile Köln Bundesliga'nın 2. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.

Karşılaşmada Bayern Münih'in galibiyetine 1,08'lik oran verilirken Köln'ün galibiyetine 9,00 oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 5,80 olarak açıklanırken 2,5 ALT oranı 3,35 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,14 oranıyla duyurulu.

BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Bayern Münih - Köln mücadelesine özel olarak açılan bahislerde ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,14, ilk golü Köln'ün atmasına 2,90 oranları verilirken gol olmaz seçeneğine 35,00 oran belirlendi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Mücadelede Karşılıklı gol olmasına 1,53'lük oran verilirken Karşılıklı gol yok seçeneğine ise 1,88 oran belirlendi.

İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!

İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!




Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.