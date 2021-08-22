Bayern Münih - Köln maçı canlı olarak Tuttur'da

Bayern Münih ile Köln Bundesliga'nın 2. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Bayern Münih'in galibiyetine 1,08'lik oran verilirken Köln'ün galibiyetine 9,00 oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 5,80 olarak açıklanırken 2,5 ALT oranı 3,35 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,14 oranıyla duyurulu.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Bayern Münih - Köln mücadelesine özel olarak açılan bahislerde ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,14, ilk golü Köln'ün atmasına 2,90 oranları verilirken gol olmaz seçeneğine 35,00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol olmasına 1,53'lük oran verilirken Karşılıklı gol yok seçeneğine ise 1,88 oran belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Bayern Münih'in galibiyetine 1,08'lik oran verilirken Köln'ün galibiyetine 9,00 oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 5,80 olarak açıklanırken 2,5 ALT oranı 3,35 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,14 oranıyla duyurulu.
BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Bayern Münih - Köln mücadelesine özel olarak açılan bahislerde ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,14, ilk golü Köln'ün atmasına 2,90 oranları verilirken gol olmaz seçeneğine 35,00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol olmasına 1,53'lük oran verilirken Karşılıklı gol yok seçeneğine ise 1,88 oran belirlendi.
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