Bundesliga 11. hafta karşılaşmasında Bayern Münih kendi evinde konuk ettiği Heidenheim'ı 4-2 mağlup etti.



Bayern Münih 14. ve 44. dakikalarda Harry Kane'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı böyle sona erdi.



HEIDENHEIM 3 DAKİKADA GELDİ



İkinci yarı dengeli başlasada konuk ekip Heidenheim 67. dakikada Tim Kleindienst ve 70. dakikada Jan-Niklas Beste'nin attığı gollerle 3 dakikada skoru eşitlemeyi başardı.



Ancak oyuna sonradan dahil olan Raphael Guerreiro 72., ve yine sonradan oyuna giren Maxim Choupo-Moting 85. dakikalarda golleri bulmayı başardı ve Bayern Münih 3 puanı kazandı.



Bayern Münih bu galibiyetle beraber puanını 29'a yükseltirken, Heidenheim ise 10 puanda kaldı.



Bayern Münih bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Köln'e konuk olurken, Heidenheim ise sahasında Bochum'u konuk edecek.





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