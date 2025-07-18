18 Temmuz
Dinamo Moscow-Baltika
20:30
18 Temmuz
Viborg-Kopenhag
20:00
18 Temmuz
Sarpsborg 08-Rosenborg
1-2DA
18 Temmuz
Jagiellonia Bialystok-Termalica Nieciecza
0-3DA
19 Temmuz
Boca Juniors-Union
01:30
19 Temmuz
Atletico Tucuman-Central Cordoba de Santiago
03:30

Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı

Bayburt'ta düzenlenen 29. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında cirit gösterisi yapıldı.

calendar 18 Temmuz 2025 19:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Bayburt'ta düzenlenen 29. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi tarafından cirit sahasında organize edilen gösterilere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Altı kişiden oluşan ve iki takım halinde mücadele edilen gösterilerde, at üzerindeki sporcular ciritlerini rakibe karşı isabetli bir şekilde atmaya çalışarak, atlarına hakimiyetini sergiledi.


Türklerin yüzyıllardır oynadıkları ciridi icra edenler, gösteriler sırasında sıcak havaya rağmen yaptıkları zor hareketler ve cirit atabilmek için verdikleri uğraş ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Gösterileri Belediye Başkanı Mete Memiş ve protokol üyeleri de izledi.

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, 20 Temmuz'da sona erecek.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.