Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı

Bayburt'ta düzenlenen 29. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.Bayburt Belediyesi tarafından cirit sahasında organize edilen gösterilere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Altı kişiden oluşan ve iki takım halinde mücadele edilen gösterilerde, at üzerindeki sporcular ciritlerini rakibe karşı isabetli bir şekilde atmaya çalışarak, atlarına hakimiyetini sergiledi.Türklerin yüzyıllardır oynadıkları ciridi icra edenler, gösteriler sırasında sıcak havaya rağmen yaptıkları zor hareketler ve cirit atabilmek için verdikleri uğraş ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı.Gösterileri Belediye Başkanı Mete Memiş ve protokol üyeleri de izledi.Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, 20 Temmuz'da sona erecek.