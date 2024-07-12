Batshuayi'nin büyük şaşkınlığı!

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, LASK maçında net bir pozisyondan faydalanamadı. Belçikalı yıldız, kaçırdığı gole kendisi de inanamadı.

, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'nin büyük şaşkınlığı!
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12 Temmuz 2024 11:35
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Michy Batshuayi, yüzde yüzlük gol pozisyonunu cömertçe harcadı.

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına LASK Linz karşısında çıktı. Belçikalı forvet, bu müsabakaya ilk 11'de başladı.

52. dakikada savunma arkasına sarkan Mertens ceza sahası içi sol çaprazından ortayı yaptı, kale sahasında bulunan Batshuayi çok yakın mesafeden kafayı vurdu, top üstten auta çıktı. Michy Batshuayi, kaçırdığı bu gol sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. 

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