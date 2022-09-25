Batshuayi, İngilizleri pişman etti

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Nottingham Forest, transferin son günlerinde Fenerbahçe'ye kaptırdığı Michy Batshuayi için pişmanlık yaşıyor.



İngiliz basını, bu sezon Nottingham Forest'ın bitiremediği transferleri ve bu isimlerin performanslarını değerlendirdi.



Alex Moreno, Maxwell Cornet, Japhet Tanganga ve Michy Batshuayi'nin olduğu listede, Fenerbahçe'nin golcüsü ile ilgili, Chelsea ile yaşanan evrak sorunu nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazılırken, Belçikalı yıldızın gösterdiği performansın ardından yetkililerin pişman olduğu belirtildi.





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