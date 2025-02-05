Batshuayi'den Frankfurt'a indirim!

Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a imza atan Michy Batshuayi için yeni bir iddia gündeme geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Bild'e göre, Batshuayi Bundesliga'ya gidebilmek için maaşından büyük bir fedakarlık yaptı.
Alvaro Morata'nın transferi sonrasında Galatasaray'da yeniden 3. forvet konumuna düşen Belçikalı oyuncu, yıllık 3 milyon euro olan kazancını geride bırakıp Frankfurt'ta 1.5 milyon euro'ya evet dedi.
Galatasaray ise bonservis ödemediği ancak ilk sezon 1.5 milyon Euro imza parası verdiği futbolcudan 3 milyon Euro bonservis kazandı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
Bild'e göre, Batshuayi Bundesliga'ya gidebilmek için maaşından büyük bir fedakarlık yaptı.
Alvaro Morata'nın transferi sonrasında Galatasaray'da yeniden 3. forvet konumuna düşen Belçikalı oyuncu, yıllık 3 milyon euro olan kazancını geride bırakıp Frankfurt'ta 1.5 milyon euro'ya evet dedi.
Galatasaray ise bonservis ödemediği ancak ilk sezon 1.5 milyon Euro imza parası verdiği futbolcudan 3 milyon Euro bonservis kazandı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.