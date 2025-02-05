Batshuayi'den Frankfurt'a indirim!

Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a giden Michy Batshuayi, maaşında yüzde 50 indirim yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Eintracht.de
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Batshuayi'den Frankfurt'a indirim!
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05 Şubat 2025 09:15
Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a imza atan Michy Batshuayi için yeni bir iddia gündeme geldi.

Bild'e göre, Batshuayi Bundesliga'ya gidebilmek için maaşından büyük bir fedakarlık yaptı.

Alvaro Morata'nın transferi sonrasında Galatasaray'da yeniden 3. forvet konumuna düşen Belçikalı oyuncu, yıllık 3 milyon euro olan kazancını geride bırakıp Frankfurt'ta 1.5 milyon euro'ya evet dedi.

Galatasaray ise bonservis ödemediği ancak ilk sezon 1.5 milyon Euro imza parası verdiği futbolcudan 3 milyon Euro bonservis kazandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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