UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.
A
Başakşehir
Fiorentina
Hearts
RFS Riga
B
West Ham United
FCSB
Anderlecht
Silkeborg
C
Villarreal
Be'er Sheva
Austria Wien
Lech Poznan
D
Partizan
Köln
Nice
Slovacko
E
AZ
Apollon
Vaduz
Dnipro
F
Gent
Molde
Shamrock Rovers
Djurgardens
G
Slavia Prag
Cluj
Sivasspor
Ballkani
H
Basel
Slovan Bratislava
Zalgiris
Pyunik
UEFA Avrupa Konferans Ligi kuralarını Volkan Demirel çekti. Volkan Demirel, "Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar. Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. 2008 yılındaki Şampiyonlar Ligi serüvenimiz çok güzeldi. Her aklıma geldiğinde gurur duyuyorum. Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Fenerbahçe'de yaşadıklarımı her andığımda gururlanıyorum. Yaşadık, bitti. İnşallah bundan sonraki hayatımızda daha güzel anılar biriktiririz." açıklaması yaptı.
A
Başakşehir
Fiorentina
Hearts
RFS Riga
B
West Ham United
FCSB
Anderlecht
Silkeborg
C
Villarreal
Be'er Sheva
Austria Wien
Lech Poznan
D
Partizan
Köln
Nice
Slovacko
E
AZ
Apollon
Vaduz
Dnipro
F
Gent
Molde
Shamrock Rovers
Djurgardens
G
Slavia Prag
Cluj
Sivasspor
Ballkani
H
Basel
Slovan Bratislava
Zalgiris
Pyunik
UEFA Avrupa Konferans Ligi kuralarını Volkan Demirel çekti. Volkan Demirel, "Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar. Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. 2008 yılındaki Şampiyonlar Ligi serüvenimiz çok güzeldi. Her aklıma geldiğinde gurur duyuyorum. Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Fenerbahçe'de yaşadıklarımı her andığımda gururlanıyorum. Yaşadık, bitti. İnşallah bundan sonraki hayatımızda daha güzel anılar biriktiririz." açıklaması yaptı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ