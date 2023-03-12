Belçika Jupiler Pro League'in 29. haftasında Zulte Waregem ile Gent karşı karşıya geldi. Elindus Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Gent 6-2'lik skorla kazandı.



Gent'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada De Sart, 41. dakikada Castro - Montes, 53, 68, 75 ve 83. dakikalarda Orban kaydetti.



Zulte Waregem'in golleri 52. dakikada Derijck ve 65. dakikada Vossen'den geldi.



Ligde üst üste 2. galibiyetini elde eden Gent, puanını 48'e yükseltti. Waregem ise 23 puanda kaldı.



Gent, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 15 Mart Çarşamba 20.00'de Başakşehir'in konuğu olacak.





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