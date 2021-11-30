Başakşehir'den Eddie Newton hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, daha önce Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Eddie Newton ile sürpriz bir anlaşma yaptı.



Başakşehir'in açıklamadasında Eddien Newton'un Strateji ve Planlama Direktörlüğü yapacağı duyuruldu.



İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI...



"Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton'u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:



* Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

* Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

* Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

* Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi



Eddie Newton'a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."





İLGİLİ VİDEO