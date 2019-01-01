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Barkley: "NBA'in devam edeceğinden %100 eminim"

Hall of Fame oyuncu Charles Barkley, 2019-20 sezonunun devam edeceğinden "yüzde 100 emin" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com
Hall of Fame oyuncu Charles Barkley, 2019-20 sezonunun devam edeceğinden "yüzde 100 emin" olduğunu söyledi.

ESPN'in "The Paul Finebaum Show"una konuk olan Barkley, Turner'daki bazı yöneticilerle konuştuktan sonra 2019-20 NBA sezonunun Florida veya Las Vegas'ta tekrar başlayacağından emin olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Chuck, özellikle bir playoff takımındaki bir oyuncu KOVID-19 için pozitif test sonucu alırsa, izole bir playoff formatına sahip olmanın zorluklarından bahsetti:

"NBA önümüzdeki hafta bir karara varacak. Oynayacağımızdan %100 eminim. Major League Baseball'daki arkadaşlarımın oynayacağını biliyorum. Hokey liginin oynayacağını biliyorum. Bence profesyonel futbol ve kolej futbolu liglerinin, bizim için işlerin nasıl gittiğine bakmaları gerekiyor."

"Playoff'ları durduramazsınız. Bence eğer bu takımların oyuncularından herhangi biri, en iyi oyuncusu bile olmasa, virüsü kaparsa, o takımın ceza olarak seriyi kaybetmesi gerekiyor. Tüm ekibi dizginlemek zorunda kalırsınız ve onların da bir turu ceza olarak kaybetme durumu olur. Playofflardan giderler."

NBA, Walt Disney Company ile muhtemelen 2019-20 sezonunu, Temmuz sonunda Walt Disney World'de yeniden başlatmak adına keşif görüşmelerine girmişti.

Başkan Adam Silver ve ekibi, hala ligin hangi formda döneceğine karar verme aşamasında. Playoff maçlarının en iyi dereceye sahip 16 takım arasında oynanabileceğine dair bir plan ortaya atılmıştı. Ama yine de, her şey koronavirüse bağlı olduğundan ötürü, hiçbir şey kesinleşmiş değil.


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