Barış Göktürk: 'Ali Koç cebinden 130 milyon euronun üzerinde para verdi'

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, Başkan Ali Koç'un kulübe yaptığı mali katkılar ve Bankalar Birliği süreci hakkında 343 Digital'e önemli açıklamalarda bulundu.



"130 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE PARA VERDİ"



Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye sponsorluklar dışında şahsi hesabından 130 milyon euronun üzerinde para aktardığını belirterek, "Bu tutarlar belirli dönemlerde hibeye çevrilerek Türk muhasebe standartlarına uygun şekilde kayıtlara geçiriliyor. Başkanımızın 70 milyon euro alacağı bulunuyor ancak kendisi bu alacağından kamuoyu önünde vazgeçti" dedi.



"F.BAHÇE İSTERSE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKAR"



Bankalar Birliği sürecine de değinen Göktürk, "Fenerbahçe isterse hemen bugün Bankalar Birliği'nden çıkabilir. Biz, en doğru, en avantajlı ve kulübümüzün menfaatine olacak şekilde bu süreçten çıkmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin 25 milyar borcu yok. Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 mali tablolarında finansal ve ticari nakit borç toplamı 223 milyon €'dur. Yani 10 milyar liranın altındadır."