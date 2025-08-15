15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Barış Göktürk: "Ali Koç cebinden 130 milyon euronun üzerinde para verdi"

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, Başkan Ali Koç'un kulübe yaptığı mali katkılar ve Bankalar Birliği süreci hakkında konuştu.

calendar 15 Ağustos 2025 13:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Göktürk: 'Ali Koç cebinden 130 milyon euronun üzerinde para verdi'
Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, Başkan Ali Koç'un kulübe yaptığı mali katkılar ve Bankalar Birliği süreci hakkında 343 Digital'e önemli açıklamalarda bulundu.

"130 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE PARA VERDİ"

Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye sponsorluklar dışında şahsi hesabından 130 milyon euronun üzerinde para aktardığını belirterek, "Bu tutarlar belirli dönemlerde hibeye çevrilerek Türk muhasebe standartlarına uygun şekilde kayıtlara geçiriliyor. Başkanımızın 70 milyon euro alacağı bulunuyor ancak kendisi bu alacağından kamuoyu önünde vazgeçti" dedi.

"F.BAHÇE İSTERSE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKAR"

Bankalar Birliği sürecine de değinen Göktürk, "Fenerbahçe isterse hemen bugün Bankalar Birliği'nden çıkabilir. Biz, en doğru, en avantajlı ve kulübümüzün menfaatine olacak şekilde bu süreçten çıkmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



"F.BAHÇE'NİN 25 MİLYAR BORCU YOK"

"Fenerbahçe'nin 25 milyar borcu yok. Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 mali tablolarında finansal ve ticari nakit borç toplamı 223 milyon €'dur. Yani 10 milyar liranın altındadır."

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
