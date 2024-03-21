Barcelona'da Xavi Hernandez'e iki maç ceza

La Liga'da geçtiğimiz hafta oynanan Barcelona - Atletico Madrid karşılaşmasında Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, maçın ilk yarısında kırmızı kart görmüştü.
İspanyol teknik adam, gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldı.
Tecrübeli teknik adam, takımının Las Palmas ve Cadiz ile oynayacağı maçlarda takımının başında görev yapamayacak.
Xavi Hernandez, takımının 3 hafta sonra oynayacağı Real Madrid karşılaşmasında takımın başında olabilecek.
İspanyol teknik adam, gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldı.
Tecrübeli teknik adam, takımının Las Palmas ve Cadiz ile oynayacağı maçlarda takımının başında görev yapamayacak.
Xavi Hernandez, takımının 3 hafta sonra oynayacağı Real Madrid karşılaşmasında takımın başında olabilecek.
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