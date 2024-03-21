Barcelona'da Xavi Hernandez'e iki maç ceza

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Atletico Madrid maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da Xavi Hernandez'e iki maç ceza
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21 Mart 2024 16:39
La Liga'da geçtiğimiz hafta oynanan Barcelona - Atletico Madrid karşılaşmasında Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, maçın ilk yarısında kırmızı kart görmüştü.

İspanyol teknik adam, gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldı.

Tecrübeli teknik adam, takımının Las Palmas ve Cadiz ile oynayacağı maçlarda takımının başında görev yapamayacak.

Xavi Hernandez, takımının 3 hafta sonra oynayacağı Real Madrid karşılaşmasında takımın başında olabilecek.

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