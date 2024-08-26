Barcelona'da Vitor Roque, Real Betis'e kiralandı

Barcelona, Vitor Roque'nin 1+1 yıllığına Real Betis'e kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Barcelona'da Vitor Roque, Real Betis'e kiralandı
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26 Ağustos 2024 13:17
La Liga devi Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti. 

Barcelona, 19 yaşındaki golcü oyuncu Vitor Roque'nin 1+1 yıllığına Real Betis'e kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bir sonraki sezon için kiralama ve satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Barcelona ile 16 maça çıkan Roque, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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