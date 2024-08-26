Barcelona'da Vitor Roque, Real Betis'e kiralandı

La Liga devi Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti.



Barcelona, 19 yaşındaki golcü oyuncu Vitor Roque'nin 1+1 yıllığına Real Betis'e kiralandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada bir sonraki sezon için kiralama ve satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezon Barcelona ile 16 maça çıkan Roque, bu maçlarda 2 gol kaydetti.





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