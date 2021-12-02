Barcelona, Cavani'nin peşinde!

Barcelona'nın Manchester United'da forma giyen Edinson Cavani'yi yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.



İngiliz The Times gazetesi, Başkan Joan Laporta'nın Xavi liderliğindeki Barcelona kadrosunu mali şartlar sebebiyle bonservisi elinde olan Cavani ile güçlendirmek istediği aktarıldı.



Ayrıca, 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun da Premier Lig'den ayrılıp gelecek yaz Barcelona'ya transfer olmak istediği ifade edildi.



Haberde, Suarez ve Messi'nin ayrılmasıyla hücumda sıkıntı yaşayan bir takım için garantili bir golcü takviyesi olacağı belirtildi.



Edinson Cavani, Manchester United forması ile çıktığı 47 maçta 18 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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