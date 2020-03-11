Barça kalecisi yeni sözleşme istiyor

Barcelona'da 6 sezondur kalecilik yapan ve Alman Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Marc-Andre ter Stegen'in kulübünden yeni sözleşme istediği ve kulüpte Messi'nin ardından en çok kazanan isim olmayı talep ettiği iddia edildi.İspanyol basını, 2022'de sözleşmesi bitecek olan Marc-Andre ter Stegen'in aldığı ücretin iyileştirilmesine yönelik kulübüyle görüştüğü öne sürüldü. 27 yaşındaki file bekçisinin istikrarlı şekilde kaleyi koruduğuna dikkat çeken Stegen'in kariyerinin sonuna kadar Katalaun ekibinde kalmak istediğini ve bu sebeple şartlarının daha iyileştirilmesini talep ettiği iddia edildi.Stegen'in kulüpte geçirdiği 6 sezondan sonra birlikte oynadığı isimlerden Iniesta, Coutinho, Luis Suarez'e duyulan saygıya eşit bir konum hak ettiğine inandığı İspanyol basınının haberlerinde yer alıyor.Alman kalecinin yıllık 7.5 milyon euro olan sözleşmesinin yıllık 15 milyon euro civarına çıkarılmasını istediği de iddialar arasında...