Bandırmaspor, Sekou Camara'yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Sekou Camara'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Sekou Camara'yı transfer etti
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16 Temmuz 2022 17:29
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Sekou Camara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ön libero mevkisinde oynayan 21 yaşındaki Camara, Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.

Geçen sezon KVC Westerlo ile 24 maça çıkan Camara, 5 gol kaydetti.

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