26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Balkan şampiyonu genç güreşçi, hedefine Avrupa ve dünya şampiyonluklarını koydu

Balkan şampiyonu 15 yaşındaki milli güreşçi Şamil Şahan, şimdi gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikip olimpiyat zaferi için çalışıyor.

calendar 19 Kasım 2025 14:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Balkan şampiyonu genç güreşçi, hedefine Avrupa ve dünya şampiyonluklarını koydu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Osmaniye'de 15 yaşındaki milli güreşçi Şamil Şahan, Balkan şampiyonluğunun ardından hedefine Avrupa ve dünya şampiyonluklarını koydu.

Romanya'da 9-12 Ekim'de düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 48 kilogramda altın madalya kazanan Şamil Şahan, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Küçük yaşta güreşle ilgilenen babasından ve kuzenlerinden ilham alarak 5 yıl önce güreş sporuna başlayan Şamil, yurt içinde katıldığı birçok şampiyonada dereceler elde etti. Şamil, son olarak Balkan Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.


Hedefine Avrupa ve dünya şampiyonluklarını koyan Şamil, gelecek yıl düzenlenecek organizasyonlar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- "Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Milli güreşçi Şamil, AA muhabirine, babası ve kuzenlerinin güreşle ilgilenmesinin kendisini de bu spora yönlendirdiğini söyledi.

Ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin de teşvikiyle güreşe başladığını anlatan Şamil, o günden bu yana yarışmalarda derece alabilmek için çalıştığını belirtti.

Şamil, emeklerinin karşılığını alarak Balkan şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıktığını ifade ederek, "Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya almak istiyorum. Ondan sonra olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Çok mutluyum, darısı Avrupa ve dünya şampiyona inşallah." diye konuştu.

Antrenör Mustafa Kıraç da Şamil ile 2 yıldır beraber çalıştıklarını söyledi. Şamil'in potansiyeli çok yüksek bir sporcu olduğunu anlatan Kıraç, şunları kaydetti:

"Neredeyse her yıl madalyasını alıyor, şampiyon oluyor ya da ilk üçü kovalıyor. Şamil gibi milli takıma giden diğer sporcu çocuklarımız da var. Ama bu sene şampiyonluk Şamil'e nasip oldu. Şamil'den beklentimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olması. İlk üç de olursa bizi mutlu eder ama tabii ki beklentimiz altın olacaktır."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.