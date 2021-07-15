Balıkesirspor iç transferde 5 oyuncusu ile yeniden anlaştı

Balıkesirspor, takım kaptanı kaleci Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir ve Birol Parlak ile yeniden anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balıkesirspor iç transferde 5 oyuncusu ile yeniden anlaştı
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15 Temmuz 2021 16:06
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, takım kaptanı kaleci Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir ve Birol Parlak ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulüp başkanı Özgür Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Yusuf Şimşek'le yola devam etme kararının ardından transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İç transferde 5 oyuncuyla anlaştıklarını, diğer futbolcularla görüşme halinde olduklarını belirten Yılmaz, "Anlaştığımız oyuncuların içinde transfer tahtasında alacağı bulunan isimler var. Amacımız iç transferde çalışmalarımızı tamamlayarak kapalı olan transfer tahtasını en kısa sürede açtırmak." dedi.

Kulüp yöneticilerinin bugün ve yarın futbolculardan Cumali Bişi, Sedat Dursun, Mert Örnek ve Muhammed Enes Durmuş ile Hırvat oyuncular Antonio Mrsic ve Andrija Vukovic ile görüşeceği öğrenildi.


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