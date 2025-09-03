Balıkesirspor'da lisans sıkıntısı!

Yeni sezonun başlamasına günler kala Balıkesirspor'da futbolcu lisanslarının çıkmaması endişeye sebep oldu.

calendar 03 Eylül 2025 16:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'da lisans sıkıntısı!
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun başlamasına günler kala Balıkesirspor'da futbolcu lisanslarının çıkmaması endişeye neden oldu.

Kırmızı-beyazlı kulübe transfer yasağı geldiği, bu yüzden yeni transferlerin lisanslarının Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyete kavuşmadığı ifade edildi. Balıkesir temsilcisinde yasağın kaldırılmaması halinde kırmızı-beyazlı takımın dağılma tehlikesi yaşayabileceği iddia edildi.

Pazar günü Söke 1970'e konuk olacak Balıkesirspor'da yönetim geçtiğimiz günlerde iş insanlarına destek çağrısında bulunmuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.