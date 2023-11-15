'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı, Kazakistan'da adeta milli kahraman olarak görülüyor.Ülkesiyle çıktığı son maçta Finlandiya ağlarını iki kez sarsan Zaynutdinov, hem takımına 3 puanı kazandırmış hem de 14 gole ulaşarak Kazakistan Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.Başakşehir maçında burnu kırılan ve ameliyat olan Bakhtiyor, Milli Takım'a da gidememişti.Kazakistan'ın Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde San Marino ve Slovenya ile oynayacağı maçlar öncesi Teknik Direktör Magomed Adiev, İtalyan basınına açıklamalar yaptı. Adiev, Beşiktaş'ın Kazak yıldızıyla ilgili övgü dolu sözler söyledi:"Bakhtiyor, altın gibi bir adam. Eşine zor rastlanır. Duyarlı, alçakgönüllü, kocaman kalbi olan bir adam. O, takımın sahadaki lideri. Beni, ailesiyle yemeğe davet edecek kadar olgun. Futbolculuğu hakkında söylenecek bir şey yok. Sahada anlık değişen durumlara ayak uydurabilen ve gerektiği zaman müthiş bir soğukkanlılıkla skor katkısı yapabilen bir hücum oyuncusu. Tek bir futbolcu hakkında konuşmayı sevmiyorum ama Bakhtiyor'un bizim her zaman faydalanabileceğimiz standart jokerimiz olduğu aşikar."