Bakambu Al Nasr'dan bonservisini almak istiyor

Galatasaray'ın görüşmeler yürüttüğü Cedric Bakambu'nun Al Nasr'dan bonservisini almak için görüşmeler yaptığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bakambu Al Nasr'dan bonservisini almak istiyor
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13 Temmuz 2023 23:50
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 00:04
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Cedric Bakambu, kulübü Al Nasr'dan bonservisini almaya çalışıyor.

Suudi Arabistan basınında geçen haberlere göre Galatasaray'la kişisel şartlarda anlaşan Cedric Bakambu, Al Nasr kulübü ile masaya oturdu. Dostça bir ayrılık isteyen Bakambu'nun bonservisini alarak görüşmeleri tamamlamak istediği ifade edildi.

32 yaşındaki Demokratik Kongolu Cedric Bakambu, 2014-2015 sezonunda Bursaspor formasıyla yakaladığı çıkış sonrası Villarreal, Marsilya, Beijing Guoan ve Olympiakos formaları giymişti.

Al Nassr'a yeni transfer olan Bakambu'nun Suudi Arabistan'dan ayrılmak istemesinin en büyük nedeninin ailesinin ülkeye alışamaması olarak gösterildi.

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