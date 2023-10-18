Bahçeşehir Koleji son periyotta yıkıldı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, ERA Nymburg'a 89-88 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji son periyotta yıkıldı
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18 Ekim 2023 22:25
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, son periyoduna önder girdiği maçta sahasında Çekya ekibi ERA Nymburg'a 89-88 mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Balazs Meszaros (Macaristan), Ilias Karpanos (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 6, Bouteille 22, Boutsiele 25, Cavanaugh 7, Scrubb 20, Egemen Güven 4, Arca Tuluoğlu 4, Ahmet Yılmaz

ERA Nymburg: Bohacik 8, Gordon 26, Kriz 15, Sehnal 2, Svejcar 12, Bell 12, Collins 4, Kovar 5, Mathon 2, Rylich 3

1. Periyot: 23-20

Devre: 43-47

3. Periyot: 70-63

 

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