Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde avantaj peşinde

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında 4 Ocak Çarşamba günü Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi konuk edecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor ve NTV'den yayımlanacak.Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak seriyi galip tamamlayacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak. Serideki ikinci maç 10 Ocak Salı günü Belçika'da yapılacak. İki maç sonunda takımların iki galibiyete ulaşamaması halinde üçüncü ve son maç ise 17 Ocak Salı günü yine İstanbul'da oynanacak.