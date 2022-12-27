Bafetimbi Gomis'ten 74 dakikada bir 'gol'

Bafetimbi Gomis için 'yaş sadece bir sayıdan ibaret.' Fransız yıldız, bu sözün ne kadar doğru olduğu sergilediği performansla ve attığı gollerle ortaya koydu.



37 yaşında olduğu için sezon başında takımdan gönderilmesi planlanan tecrübeli santrfor, inat etti, kaldı ve Galatasaray'ın kurtarıcısı oldu. Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 11 maçta sadece 449 dakika süre alan Gomis, 6 kez ağları sarstı. 74 dakikada bir rakip fileleri havalandıran Bafe'nin attığı bu gollerle Galatasaray, tam 13 puanı hanesine yazdırdı.



İLK İKİ DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTI



Fransız yıldız, ligde şu ana kadar gösterdiği performansla da Galatasaray kariyerindeki en verimli dönemini geçiriyor. Sarı-Kırmızılı takıma geldiği 2017-18 sezonunda 33 maçta 2 bin 805 dakika süre alan, attığı 29 golle de Süper Lig rekoru kıran Fransız yıldız, o dönem 96 dakikada bir ağları sarsmıştı.



Geçen sezonun ikinci yarısında Sarı-Kırmızılılar'a geri dönen 37'lik golcü, 14 Süper Lig maçında ise 807 dakika sahada kalmış ve bu defa 9 gol atmayı başarmıştı. Geçen yıl, 89 dakika da bir ağları havalandıran Gomis, bu sezon ise iki dönemini de istatistiksel olarak geride bıraktı.



HER KULVARDA ETKİLİ OLUYOR



İçinde bir Aslan ruhu taşıyan, her fırsatta G.Saray'a ve taraftarlara olan sevgisini dile getiren Fransız forvet, bu sezon Türkiye Kupası'nda da üç maça çıkıp, 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Özellikle Keçiören maçında attığı golle G.Saray'ı son 16'ya taşıyan Gomis, Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 72 maça çıkarak, 58 defa skor katkısı sağladı.



Bu da 84 dakikada bir gol katkısı verdiği anlamına geliyor. Toplam kariyerinde 746 maçta 49 bin 979 dakika süre alıp 344 gol kaydedip, 71 de asist yapan 37 yaşındaki Fransız, 120 dakikada bir takımlarında gole etki etti. Gomis, toplamda ise 145 dakikada bir gol attı.



