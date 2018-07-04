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Babel'den şok eden istek

Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sözleşme teklif ettiği Babel dünyaları istedi. Hollandalı yıldızın bu talebi yönetimi kara kara düşündürüyor.

Kaynak: Takvim
Babel'den şok eden istek
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04 Temmuz 2018 06:17
Beşiktaş'ta Babel yönetimi köşeye sıkıştırdı... Siyah-Beyazlı yönetim Hollandalı futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak için girişimlerini sürdürürken Babel yıllık 4 milyon Euro karşılığında 3 yıllık sözleşme talep etti.

Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini söyleyen Hollandalı futbolcu aldığı 2.1 milyon Euro'luk yıllık ücretin 4 milyon Euro'ya çıkarılmasını isteyince yönetim büyük bir şokla karşılaştı. Bu durum ayrıca krize neden oldu.

FLAMENGO'YLA GÖRÜŞÜLECEK
Bu gelişmeden sonra Beşiktaşlı yöneticilerin kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yaptığı ve Babel'e yıllık 2.5 milyon Euro'dan fazla verilmeyeceği kararını aldıkları öğrenildi. Hollandalı futbolcunun bu rakamı kabul etmemesi durumunda yönetimin Babel'i isteyen Flamengo kulübü ile görüşerek 6 milyon Euro'luk teklifi artırmalarını isteyeceği ortaya çıktı.

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