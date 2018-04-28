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galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.Maçla ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Ligin sonuna giderken en kritik hafta olarak gözüküyordu. Galatasaray - Beşiktaş maçı ve Başakşehir'in de zorlu bir deplasmanı var. Bunun öncesinde kazanmak istiyorduk. kendi sahasında ortalama olarak 2,00 civarında gol atan ve 1,50 civarında da gol yiyen bir takımla oynayacaktık. Böyle bir t akım karşısında oyunu oynamak istediğimiz gibi oynayamadık. Maçın içeresinde ilk yarıda hızlı ataklar yaptılar ve üç tane tehlikeli atakları oldu. İlk yarıda 4-5 tane doğru atak şansı bulabildik ve bunlardan bir tanesi gol oldu. İkinci yarıda Kasımpaşa agresif başladı ve gol buldu. Biz çok geride kaldık. Pozisyonlara girecekleri ve gol bulabilecekleri gözüküyordu. Golden sonra Şener Özbayraklı'nın mükemmel golü bizi oyunun içerisinde tuttu. Sonrasında farkı arttırmayı başardık ve pozisyonlar bulduk. Kalan haftalar öncesinde kuvvetli bir rüzgar aldık. Pazar günkü maçların ardından neler olacak göreceğiz." dedi.Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda olmayan Nabil Dirar hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Nabil Dirar bizim oyunumuzda çok önemli. Takım öne çıkarırken önemli işer yapıyor. Ayrıca savunmaya da yardım ediyor. Bazı takımlarda fedakar oyuncular vardır. Dirar'ı aradığımızı söyleyebilirim." şeklinde konuştu."Bu sezon çok yıprandınız mı?" sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman, "2010-2011 sezonunda bile bu kadar yıpranmadım. Saha içi organizasyonunu da içine katarak söylüyorum. Kendi grubum adına çok daha yıpradıcı bir sezon oldu ve oluyor. Üç hafta daha var. İçinde bir kupa yarı finali ve bir de final olası." diyerek gergin günler olacağına vurgu yaptı.Hakem kararlarının sorulması üzerine konuşan Aykut Kocaman, "Onu söylemeye hazırlanıyordum, Kasımpaşa'nın lehine 1 tane, bizim lehimize ise 3 tane penaltı kararı var. Buradaki karar ölçüsü anlı yorumlarla oluyor. Cüneyt Çakır'ın affedemeyeceğim görüntüsü, Beşiktaş maçında 90+4. dakikadaki vermediği faul ve sarı kart. Bu nedenle ikili averajda gerideyiz. Cüneyt Çakır klasındaki bir hakem bunlara dikkat etmeli. Görülmemesi mümkün olmayan ve affedilmeyecek bir pozisyon." ifadelerini kullandı.Şener Özbayraklı'nın attığı golden önce Olivier Veigneau'nun kasığına gelen topla yerde kalması ve oyunun devamında golün gelmesiyle ilgili sorulan soruya da yanıt veren Aykut Kocaman "Görmeme gerek yok, anlık bir pozisyon ve normal. Topu kontrol etti ve vuruş yaptı. Bunun ayrımını yapabilecek çapta bir insanım. İnsani duygularım da var, oyunun akışına engel olacak bir şey yok. Ciddi bir an olsa futbolcu da sezer, herkes sezer. Orada oyuncu yatarken top dışarı atılsa, iş çok daha farklı yerlere gider." dedi.Şampiyonluk yarışı hakkında da görüşü istenen Aykut Kocaman, "Biz maçlarımızı kazanarak yüzde 100 şampiyon olma şansına sahip değiliz. Rakiplerin maçlarını beklemekten başka şansımız yok. Bunu bekleyeceğiz ve kazanmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.