Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde 7. oldu!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 7'ncilik mücadelesindeki ikinci maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde 7. oldu!
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12 Mayıs 2023 19:46
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 7'ncilik mücadelesindeki ikinci maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, sezonu 7. sırada tamamladı, Sarıyer Belediyespor ise 8. basamakta bitirdi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral

Sarıyer Belediyespor: Gülnaz Özer, Aslı Tecimer, Su Zent, Çağla Erdem, Merve Nezir, Aleyna Vence (Işıl Öz, Simay Kurt)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Çağla Salih, Fatma Şekerci, Berra Eren, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, McNamara (Özlem Güven, Selin Adalı, Aslıhan Kılıç, Planinsec, İdil Naz Başcan)

Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 18-25

Süre: 93 dakika (23, 22, 26, 22)

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