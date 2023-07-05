Avrupa Dart Kupası, Avusturya'da başlıyor

Avusturya'da başlayacak Avrupa Gençler Dart Kupası'nda, Türkiye, kupada 2'si kadın 6 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Dart Kupası, Avusturya'da başlıyor
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05 Temmuz 2023 13:11
Dünya Dart Federasyonu (WDF) tarafından Avusturya'da organize edilen Avrupa Gençler Dart Kupası'nda Türkiye'den 2'si kadın 6 sporcu yarışacak.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Gençler Dart Kupası başkent Viyana'da 6-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye adına kupada Halil Can Yıldız, Süleyman Can Durmuş, Mahmut Demir, Ahmet Enes Demir, Zehra Gemi ve Belinay Tuana Pehlivan madalya mücadelesi verecek.

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