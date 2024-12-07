Aurelio: "Buradan güzel bir sonuçla ayrılıyoruz"

Antalyaspor yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, takımın iyi bir sonuç aldığını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Aurelio: 'Buradan güzel bir sonuçla ayrılıyoruz'
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07 Aralık 2024 16:59
Son güncelleme 07 Aralık 2024 17:11
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 beraber kalan Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, müsabakadan iyi bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik etti.

"ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZDAN YOKSUNDUK"

Futbolcuların sahada istenileni yaptığını aktaran Aurelio, "Konyaspor deplasmanı zor. Çünkü taraftarıyla bütünleşmiş ve iyi oyunculardan oluşan bir takımı var. Bizim de iyi bir takımımız var ve onlara karşı koymayı bildik. Bu zorlu deplasmandan 1 puan aldık. İlk yarıda net faul olmayan pozisyonda rakip bir gol atmayı başardı. Bizse buna aldırış etmeden oyuna devam ederek beraberliği aldık. İyi bir maçtı. Buraya önemli oyuncularımızdan yoksun geldik. Buradan güzel bir sonuçla ayrılıyoruz." diye konuştu.

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