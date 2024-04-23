Aurelien Chedjou: 'Aboubakar hala çok iyi'

Bir dönem Galatasaray da forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Aurelien Chedjou, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı için hala çok önemli olduğunu ifade etti.
"ABOUBAKAR HALA ÇOK İYİ"
Fransız basınına konuşan Chedjou, "Vincent Aboubakar, Kamerun için hücumun temel direği olmaya devam ediyor. Gerilemiş gibi görünse de dışarıda bırakılmaması gereken bir oyuncu. Aboubakar hala çok büyük bir değer." ifadelerini kullandı.
"ONANA İÇİN ÇOK ZOR"
Öte yandan Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana için de açıklamalarda bulunan Aurelien Chedjou, "Orta sahada Zambo Anguissa var. Martin Hongla geri dönecek. Jean Onana için de bu orta sahada kendini kabul ettirmek zor olacak." sözlerini sarf etti.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar, bu maçlarda 11 gol 3 asistlik performans gösterdi.
"ABOUBAKAR HALA ÇOK İYİ"
Fransız basınına konuşan Chedjou, "Vincent Aboubakar, Kamerun için hücumun temel direği olmaya devam ediyor. Gerilemiş gibi görünse de dışarıda bırakılmaması gereken bir oyuncu. Aboubakar hala çok büyük bir değer." ifadelerini kullandı.
"ONANA İÇİN ÇOK ZOR"
Öte yandan Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana için de açıklamalarda bulunan Aurelien Chedjou, "Orta sahada Zambo Anguissa var. Martin Hongla geri dönecek. Jean Onana için de bu orta sahada kendini kabul ettirmek zor olacak." sözlerini sarf etti.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar, bu maçlarda 11 gol 3 asistlik performans gösterdi.