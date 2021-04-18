Attila Szalai: 'Harun'un kurtarışı fantastikti'

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk golün sahibi Attila Szalai, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



3 puanın önemine dikkat çeken Szalai, "Gerçekten önemli bir 3 puandı. Bugünü de başarıyla atlattık. Maç içinde zorlandığımız anlar oldu. Golü de yedik ama reaksiyon göstermesini bildik. Beraberliği yakaladık. Hem ofans, hem defansta iyi işler yaptık. Herkes çok iyiydi. Takımın performansından gurur duyuyorum. Sonrasında Pelkas çok güzel bir gol attı. Rakibin de 10 kişi kalmasıyla birlikte oyunu kontrol etmeyi bildik. Daha fazla gol atabilirdik ama olmadı, bu da oyunun bir parçası." dedi.



Harun Tekin'in penaltısını değerlendiren Macar stoper, "Gerçekten Harun Tekin için çok mutluyum. Çok fantastik bir penaltı kurtarışı yaptı son dakikalarda. Umarm bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.



Gol anını anlatan Attila Szalai, "Gol atmış olduğum için mutluyum ama 3 puan aldığımız için, iyi oynadığımız için çok daha fazla mutluyum. Korner pozisyonunda Caner kullandı, Ozan ön direkte dokundu ve ben de beni savunan oyuncudan kurtulup topa dokunmayı amaçladım. Bu şekilde de oldu. Çok şükürler olsun. Hedeflediğimiz gibi oldu." şeklinde konuştu.



