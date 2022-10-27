Atletico ve Leverkusen birbirlerini yaktı

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.



Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da son 16 şansını resmen kaybetti.



Mücadelenin 9. dakikasında Diaby'nin golüyle öne geçen Leverkusen'e Carrasco 22'de yanıt verdi. 29'da Leverkusen bu kez Hudson-Odoi ile öne geçti ve ilk yaıryı 2-1 önde tamamladı.



İkinci yarıya hızlı başlayan Atletico Madrid, 50. dakikada Rodrigo de Paul ile skoru bir kez daha eşitledi. Uzatmaların son dakikasında Atletico Madrid lehine penaltı çalındı. Penaltıda topun başına geçen Carrasco atıştan yararlanamayınca Atletico şansını son haftaya taşıma şansını kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'nden elendi.



Bu sonuçla Atletico Madrid 4, Leverkusen ise 3 puana yükseldi ve son 16 şansını matematiksel olarak kaybetti. Her iki takım da son hafta Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi verecek.



