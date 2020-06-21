La Liga'nın 30. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Valladolid karşı karşıya geldi.



Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı ve haftayı galibiyetle kapattı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarıda Valladolid'in direnci kırıldı. Dakialar 81'i gösterdiğinde Diego Costa'nın asistinde Vitolo takımını öne geçiren isim oldu. Golden sonra maça ortak olmak isteyen Valladolid'de Milli futbolcumuz Enes Ünal 83. dakikada oyuna dahil oldu ancak sonucu değiştiremedi ve maç 1-0'lık Atletico Madrid üstünlüğü ile bitti.



Bu sonuçla Atletico Madrid 52 puana yükseldi ve 3. sıradaki Sevilla ile puanları eşitledi. Valladolid ise 33 puanda kalarak orta sıralardaki yerini korudu.



