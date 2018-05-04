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Atletico Madrid, Diego Costa ile finale uçtu! Arsenal...

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ilk maçta Arsenal ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid evinde rakibini 1-0 mağlup etti ve finale yükselen taraf oldu.

Kaynak: Sporx.com
Atletico Madrid, Diego Costa ile finale uçtu! Arsenal...
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03 Mayıs 2018 23:58
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geldi.

İlk maçın 1-1 tamamlanması sebebiyle mutlak gole ihtiyacı olan Arsenal, 45. dakikada Diego Costa'ya engel olamadı ve kalesinde golü gördü.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıdan itibaren riskli bir oyun ortaya koyan Arsenal aradığı golleri bulamadı.

İkinci devreden gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid, Arsenal'i 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen taraf oldu.

Arsene Wenger, Arsenal'in başındaki son Avrupa kupası maçını mağlubiyetle tamamladı.

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