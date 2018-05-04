UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geldi.
İlk maçın 1-1 tamamlanması sebebiyle mutlak gole ihtiyacı olan Arsenal, 45. dakikada Diego Costa'ya engel olamadı ve kalesinde golü gördü.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıdan itibaren riskli bir oyun ortaya koyan Arsenal aradığı golleri bulamadı.
İkinci devreden gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid, Arsenal'i 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen taraf oldu.
Arsene Wenger, Arsenal'in başındaki son Avrupa kupası maçını mağlubiyetle tamamladı.
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İlk maçın 1-1 tamamlanması sebebiyle mutlak gole ihtiyacı olan Arsenal, 45. dakikada Diego Costa'ya engel olamadı ve kalesinde golü gördü.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıdan itibaren riskli bir oyun ortaya koyan Arsenal aradığı golleri bulamadı.
İkinci devreden gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid, Arsenal'i 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen taraf oldu.
Arsene Wenger, Arsenal'in başındaki son Avrupa kupası maçını mağlubiyetle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın