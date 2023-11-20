Atletico Madrid'den Sırp yıldıza 50 milyon euro!

La Liga'nın güçlü ekibi Atletico Madrid, Juventuslu yıldız Dusan Vlahovic için 50 milyon euro'luk bir teklife hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'den Sırp yıldıza 50 milyon euro!
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20 Kasım 2023 19:18
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Atletico Madrid, rotasını İtalya'ya çevirdi. 

İtalyan basınında yer alan habere göre; Atletico Madrid, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'e talip oldu. 

İspanyol devinin, Vlahovic için İtalyan kulübüne 50 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi. 

Ayrıca Atletico Madrid'in, Juventus'un bu teklifi az bulması halinde oyuncu takasını da gündemde tutuyor.

MORATA, VLAHOVIC TAKASI 

Haberde, Atletico Madrid'in Vlahovic için yapılan teklifi az bulması halinde takas teklifine gidebileceği de ifade edildi. İspanyol kulübünün, Juventus'un eski futbolcusu Alvaro Morata'yı takasta kullanabileceği öne sürüldü. 

SEZON PERFORMANSI 

Juventus formasıyla bu sezon 10 maça çıkan 23 yaşındaki golcü Vlahovic, bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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