Atletico Madrid-Chelsea maçı Bükreş'te oynanacak

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Kovid-19'un mutasyona uğrayan ve hızlı yayılan türüne karşı tedbir olarak Brezilya ve Güney Afrika ile İngiltere'ye uygulanan uçuş kısıtlamalarını 2 Mart'a kadar uzatılmasının ardından Atletico Madrid-Chelsea maçının yeri de değişti.



UEFA ile Atletico Madrid ve Chelsea kulüpleri, 23 Şubat'taki ilk maçın Madrid'deki Metropolitano'dan Bükreş'teki Ulusal stada alındığını duyurdu.



İspanya'da uygulanan mevcut Kovid-19 önlemleri gereği, İngiltere'den gelen uçuşlarda İspanyol vatandaşı veya ikamet izni olmayanların ancak 10 gün karantinada kaldıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor.



