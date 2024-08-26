Atletico Madrid, Barcelona'dan kiraladı

Atletico Madrid, Barcelona'dan Fransız stoper oyuncusu Clement Lenglet'i kiraladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; atleticodemadrid.com
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Atletico Madrid, Barcelona'dan kiraladı
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26 Ağustos 2024 13:23
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Atletico Madrid, aradığı ismi Barcelona'da buldu.

Atletico Madrid, Barcelona'dan 29 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Clement Lenglet'i kiraladı.

İspanyol kulübü, Barcelona'ya 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

SEZON RAKAMI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 14 Premier Lig, 8 Konferans Ligi ve 3 FA Cup maçında sahaya çıkan Lenglet, toplamda 2.071 dakika forma giydi. Bu maçlarda 1 asist yapan Lenglet, 5 kez de sarı kart gördü.

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