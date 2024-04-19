Aston Villa, penaltılarla Lille'i eledi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Aston Villa, penaltı atışları sonucunda Lille'i eledi ve yarı finale yükseldi.

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Aston Villa, penaltılarla Lille'i eledi
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18 Nisan 2024 22:38
Son güncelleme 19 Nisan 2024 03:05
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Lille ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-1 Lille üstünlüğüyle biten ve penaltı atışlarına taşınan mücadelede kazanan Aston Villa oldu.

Lille'in golleri 15. dakikada Yusuf Yazıcı ve 67. dakikada Benjamin Andre ile geldi. Aston Villa, 87'de Jhon Duran'ın attığı golle maçı uzatmalara taşıdı.

30 dakikalık uzatma bölümü golsüz geçildi. 

Penaltı atışlarında 2 kurtarış yapan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Aston Villa'yı yarı finale taşıdı.

Aston Villa, yarı finalde Olympiakos ile eşleşti.

YUSUF YAZICI, LILLE TARİHİNE GEÇTİ

Yusuf Yazıcı, 12 golle Lille tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu. 

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Lille'de 86 dakika süre aldı.




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