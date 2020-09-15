Aston Villa, Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, 25 yaşındaki Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA
Aston Villa, Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2020 15:54
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, takım kaptanı Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Aston Villa Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Grealish'in sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Orta saha ve kanatlarda görev yapabilen Grealish, 8 yaşında altyapısına dahil olduğu Aston Villa'nın A takımındaki ilk maçına 2013-2014 sezonunda çıkmıştı.

Geçen hafta Danimarka ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İngiltere Milli Takımı'nın formasını ilk kez giyen Grealish, son yıllarda sergilediği performansın ardından transfer söylentileriyle gündeme gelmişti.

Grealish, geçen sezon Aston Villa'da 41 karşılaşmada görev yapmış ve 10 gol kaydetmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için