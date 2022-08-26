Aston Villa'dan Szalai için teklif!

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'ye Premier Lig'den talip çıktı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Aston Villa, sarı lacivertli takımla başarılı bir çıkış yakalayan Attila Szalai için teklifte bulundu.



16.5 MİLYONLUK TEKLİF



Diego Carlos'un sakatlığı sonrası transfer dönemi bitmeden kadrosuna yeni bir savunmacı daha katmak isteyen İngiliz ekibi Macar yıldız için 16.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.



Haberde Fenerbahçe'nin bu teklife ne tür bir cevap vereceğinin bilinmediği ifade edildi.



Attila Szalai Fenerbahçe formasıyla çıktığı 74 maçta 5 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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